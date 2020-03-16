Журналист Ману Сайнс опроверг информацию о том, что футболист Криштиану Роналду предоставит отели, которыми он владеет в Португалии, под бесплатные больницы для борьбы с распространением коронавируса.

Он назвал фейком новость, которую ранее опубликовала испанская ежедневная спортивная газета Marca. В публикации сообщалось, что футболист итальянского «Ювентуса» не только отдаст свои гостиницы под больницы, но и возьмет на себя все расходы по их содержанию, в том числе зарплаты врачей и обслуживающего персонала. Позже издание удалило эту статью со своего сайта, передает ТАСС.

Сам футболист в настоящее время находится в Португалии на карантине после того, как у его одноклубника Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус.

Minval.az