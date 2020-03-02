Операция «Весенний щит» продолжается на северо-западе Сирии успешно и в соответствии с намеченным планом, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в понедельник в провинции Хатай.

Глава оборонного ведомства отметил, что части ВС Турции продолжают наносить сокрушительные удары в ответ на попытки атак и обстрелов со стороны сил режима Башара Асада.

«В рамках операции «Весенний щит» сбиты 2 самолета, 8 вертолетов и 2 БПЛА, уничтожены 135 танков, 5 комплексов ПВО. Нейтрализованы 2557 сторонников режима Башара Асада», — сообщил министр.

Акар подчеркнул, что Турция не стремится к военному противостоянию с Россией в Сирии и об этом хорошо известно всем сторонам.

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«Нашей единственной целью является прекращение массового кровопролития, чинимого сторонниками Башара Асада, что позволит предотвратить радикализацию на северо-западе Сирии и остановить поток беженцев», — передает его слова «Анадолу».

Между тем, как сообщают СМИ, отряды умеренной сирийской оппозиции вернули под свой контроль еще три селения на юге Идлибской зоне деэскалации.

Ожесточенные бои за Хазарин, Кафрмус и Даруль Кебире продолжались с вечера 1 марта. Вернув контроль над этими населенными пунктами сирийская оппозиция полностью очистила от сторонников Башара Асада стратегически значимый район Джебель Завия.

В целом за последние три дня отряды умеренной оппозиции вернули контроль уже над 12 населенными пунктами зоны деэскалации.

Джебель Завия представляют особую значимость для конфликтующих сторон ввиду наличия горной гряды, а также близости к трассе М4, соединяющей Алеппо с Латакией.

Ожесточенные бои на юге Идлиба, в сельских районах Хамы и на западе Алеппо продолжаются. Столкновения идут также на окраинах города Серакиб, который с раннего утра подвергается ударам ВКС России.

Minval.az