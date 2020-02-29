Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео. Соответствующий ролик в Twitter опубликовал канал clashreport.

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Согласно данным пользователя ragipsoylu, среди других систем противовоздушной обороны российского производства, которые в Сирии успела уничтожить Турция, значится самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук».

Minval.az