Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео. Соответствующий ролик в Twitter опубликовал канал clashreport.

جيش التركي ، دمر نظام الدفاع الجوي Pantir S-1 (Sa-22) الروسي الصنع. يبدو أن رادار النظام فعال..

ميليشيات Wagner الروسية في ليبيا. pic.twitter.com/HRzgeU3MHQ — Clash Report (@clashreport) February 28, 2020

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Согласно данным пользователя ragipsoylu, среди других систем противовоздушной обороны российского производства, которые в Сирии успела уничтожить Турция, значится самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук».

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