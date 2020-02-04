Чеченский блогер Имран Алиев погиб в результате нападения во французском городе Лилль 30 января, сообщает издание La Voix Du Nord.
Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли в отеле Corq Hardi, однако его личность установили только через несколько дней.
Несколько источников среди близких Алиева рассказали в соцсетях, что они уже опознали погибшего.
На данный момент в убийстве подозревают второго чеченца, который приехал вместе с Алиевым из Бельгии.
Напомним, блогер, известный ником «Мансур Старый» был вынужден скрываться, так как на своем YouTube-канаде часто критиковал власти Чечни и лично Рамзана Кадырова.