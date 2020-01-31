В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что под завалами могут быть люди. ТАСС со ссылкой на источник пишет о пострадавших.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что под завалами могут быть люди. ТАСС со ссылкой на источник пишет о пострадавших.
Дата: 2020/01/31 16:43
Раздел: Бывший СССР, Происшествия
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