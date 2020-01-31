В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина обрушилась кровля, сообщает «Фонтанка». По данным издания, один из рабочих не выходит на связь.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что под завалами могут быть люди. ТАСС со ссылкой на источник пишет о пострадавших.