«У России очень хорошие отношения с Азербайджаном, они продвигаются. Нет таких проблем или каких-то точек, по которым мы бы не нашли решений. Мы работаем с генеральным консульством Азербайджана в России, с посольством Азербайджана, лично с послом Поладом Бюльбюль оглы у нас очень хорошие дружеские отношения». Об этом Report заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор рассказал о планах совершить визит в Азербайджан: «Я планирую в ближайшее время посетить Баку. Конечно, Комитет по внешним связям должен еще отработать некоторые моменты, поэтому даты пока назвать не могу, но приеду обязательно. Давно не был в Баку».

Александр Беглов рассказал, что Баку является его родным городом, ведь именно там он и родился в 1956 году: «Отец с матерью приехали с детьми на отдых в 1941 году покупаться в море. Началась война. Отца забрали на фронт. Мать осталась в чужом городе одна с двумя детьми и двумя чемоданами. Друзья отца тогда помогли ей трудоустроиться. Может быть, это и спасло нашу семью от худших судьбоносных моментов. Когда отец вернулся с фронта, ему предложили служить в Баку и он согласился. Там я и родился».

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