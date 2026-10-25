Украинская торговая сеть «Эпицентр» заявила о полном уничтожении своих объектов сразу в четырех городах за сутки, сообщила компания на своей странице в Facebook.

«Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова всего за сутки. Полное уничтожение сети», – говорится в публикации.

В воскресенье Минобороны России сообщило об ударе по логистическому центру «Эпицентр» в Харькове. В ведомстве утверждали, что на его территории хранилась продукция двойного назначения для обеспечения ВСУ. Российские военные также нанесли удары по двум другим логистическим объектам в городе.

«Эпицентр К», который атаковали российские военные в Харькове, был последним из работавших торговых центров этой сети в городе.