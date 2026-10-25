Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) сообщила о нападении на Ангелину Вучич, мать Александара Вучича, и потребовала от властей расследовать инцидент.

«Группа молодых людей протестного политического толка толкнула Ангелину Вучич, начала кричать на нее и разорвала пакеты с продуктами, которые она несла с рынка. Подобное поведение является неприемлемым актом агрессии, унижения и запугивания, заслуживающим самого решительного осуждения», – говорится в сообщении партии.

СПП требует от компетентных органов срочной и решительной реакции, проведения всестороннего расследования обстоятельств этого инцидента и привлечения всех участников к ответственности. Ангелина Вучич уже заявила о нападении в полицию

Инцидент произошел на фоне внеочередных выборов в Народную скупщину Сербии. Республиканская избирательная комиссия зарегистрировала 6 451 292 избирателя, которым предстоит выбрать 250 депутатов на четырехлетний срок. В бюллетенях представлены 18 избирательных списков.

Основными соперниками на выборах, как ожидается, станут список «Объединенная Сербия», связанный с правящей партией и возглавляемый Вучичем, и объединение «Студенческий список».