В центре Барселоны участники акции грабили магазины, поджигали мусорные контейнеры и сооружали горящие баррикады, после чего полиция начала разгонять протестующих силовыми методами, сообщают испанские СМИ.

Акция прошла вечером на площади Каталонии под лозунгом Instituts Indignats. По данным агентства EFE, участников собирали через соцсети. Сначала на площадь вышли несколько десятков молодых людей, позднее их число выросло до сотен. Многие скрывали лица под капюшонами.

Протестующие выступали против политической системы и роста стоимости жизни. Организаторы также вдохновлялись недавними студенческими протестами во Франции. Среди причин недовольства молодежи – дороговизна жилья и повседневных расходов, а также претензии к властям.

Во время беспорядков участники бросали в полицейских камни и другие предметы, переворачивали припаркованные мотоциклы и повреждали автобусные остановки и уличную мебель. На пересечении улицы Вергара и площади Каталонии они подожгли баррикаду из мусорных контейнеров, урн и мотоциклов. Сообщалось также о погромах и попытках разграбления магазинов.

Полиция перекрыла прилегающие улицы, пожарные тушили возгорания. Власти призвали жителей и туристов обходить район беспорядков. Многие магазины и рестораны закрылись, опасаясь погромов.

По сообщениям местных СМИ, полиция задержала как минимум одного молодого человека после разграбления магазина.

Президент правительства Каталонии Сальвадор Илья осудил насилие и заявил, что участники протестов должны отвечать за погромы. Он также поблагодарил полицию за работу.