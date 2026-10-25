Президент России Владимир Путин назвал «явным перебором» обвинения в адрес Москвы в организации массовых беспорядков в Европе.

«Первая реакция, я когда это увидел, – удивление. Потому что, ну уж чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы, это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – сказал Путин в интервью «Вестям».

По его словам, европейские власти вновь прибегают к обвинениям в адрес России, вместо того чтобы брать на себя ответственность за происходящее в собственных странах.