Президент России Владимир Путин назвал «явным перебором» обвинения в адрес Москвы в организации массовых беспорядков в Европе.
«Первая реакция, я когда это увидел, – удивление. Потому что, ну уж чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы, это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – сказал Путин в интервью «Вестям».
По его словам, европейские власти вновь прибегают к обвинениям в адрес России, вместо того чтобы брать на себя ответственность за происходящее в собственных странах.
«Тем не менее вот сейчас (европейские власти) встали на этот путь, наезженный или заезженный уже. И действительно мы видим какие-то обвинения в адрес России. О чем это говорит? Это говорит о слабости и неспособности некоторых руководителей в европейских странах взять на себя ответственность за то, что происходит. И это плохо для них», – указал глава государства.