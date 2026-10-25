Сборная Азербайджана одержала вторую победу на проходящих в Баку чемпионате мира по футболу U-15 и фестивале, обыграв команду Андорры со счетом 1:0.

Матч прошел в Говсанском спортивном комплексе. Единственный гол принес победу команде под руководством главного тренера Фамиля Халилова.

В воскресенье азербайджанская сборная также встретится с Австралией. Матч начнется в 19:30.

Накануне в первом матче турнира команда Азербайджана разгромила сборную Тимора-Лешти со счетом 6:0.

Отметим, что в турнире участвуют команды футбольных ассоциаций – членов FIFA из 189 стран. Всего в рамках чемпионата состоится около 1 000 матчей.

Чемпионат мира U-15 проходит в Говсанском спортивном комплексе и завершится 30 октября. Финальный матч состоится в Бакинском кристальном зале.