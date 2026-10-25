Дожди продолжаются по всему Азербайджану, в отдельных районах выпали снег и мокрый снег, а в Нефтчале количество осадков превысило месячную норму, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

По данным на 10:00 25 октября, мокрый снег выпал в Лачине и Губадлы, а в горных районах Кяльбаджара и Ордубада – снег. В Кяльбаджаре высота снежного покрова достигла 2 см.

В Баку и на Абшеронском полуострове выпало до 9 мм осадков. Среди регионов больше всего дождей пришлось на Нефтчалу – 48 мм, или 106% месячной нормы. В Билясуваре зафиксировали 21 мм осадков (46% нормы), в Мингячевире – 20 мм (49%). В Лерике выпало 15 мм, в Лянкяране – 11 мм, в Гобустане, Астаре и Дашкесане – по 6 мм, в Сальяне – 5 мм.

До 4 мм осадков зарегистрировали в Агстафе, Бейлагане, Сабирабаде, Шахбузе, Губе, Барде, Гяндже, Гедабее, Ярдымлы, Загатале, Джульфе, Нахчыване, Шамкире, Геранбое, Товузе, Балакене, Шеки (Кишчай), Халтане, Агдаме, Нафталане, Кюрдамире, Тертере, Евлахе и Имишли. В Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули также периодически шли дожди.

Туман наблюдается в Дашкесане, Гейгеле, Гяндже, Шамкире, Гусаре, Гахе (Сарыбаш), Шеки, Хызы, Грызе и Гейчае. Видимость в этих районах ограничена до 500 метров.