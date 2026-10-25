Президент США Дональд Трамп заявил, что получил два пакета разведывательных докладов об Иране, которые существенно расходятся по содержанию.
«Есть два совершенно разных комплекта разведывательных докладов. У меня есть оба, и они очень сильно отличаются друг от друга», – сказал Трамп журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Мичиган.
Он добавил, что у него есть и другие доклады, однако он не намерен раскрывать их содержание.
«Мы, как вы знаете, хорошо справляемся с Ираном. У нас очень хорошие разведданные по Ирану. Некоторые из них были рассекречены, другие – нет», – подчеркнул американский лидер.