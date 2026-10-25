Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась к Google из-за того, что поисковик выдает результаты на русском языке даже при запросах на украинском, сообщает «Страна.ua».

«Мы уже обратились с официальным письмом в главный офис Google относительно корректности алгоритмов выдачи», – подчеркнула Ивановская.

По ее словам, на проблему пожаловались украинские военные и ветераны. Омбудсмен предположила, что поисковик может показывать результаты на русском языке из-за географического положения пользователя.