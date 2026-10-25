Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики, отметив успехи страны и укрепление стратегического партнерства между двумя государствами. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В поздравительном письме Алиев отметил, что Казахстан добивается успехов в различных сферах, укрепляет экономический потенциал и повышает авторитет на международной арене.

«Мы, как братская страна, искренне радуемся, наблюдая за тем, как Казахстан из года в год добивается новых успехов и достигает новых высот», – говорится в поздравительном послании.

Алиев также подчеркнул, что регулярные взаимные визиты, встречи и диалог на высшем уровне способствуют развитию двусторонних отношений и укреплению союзничества.

Отдельно президент Азербайджана отметил недавний визит Токаева в Баку для участия в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Уверен, что азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения, черпающие силу в наших богатых духовных ценностях, братстве двух народов, благодаря нашим совместным усилиям и дальше будут неуклонно развиваться и укрепляться», – говорится в письме.

В завершение Алиев пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Казахстана – мира, благополучия и процветания.