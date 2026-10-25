Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на снятие морской блокады США и выразил готовность возобновить переговоры с Вашингтоном, сообщает телеканал Al Arabiya.

Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам подтвердил, что предложение передали через пакистанских посредников во время визитов командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран.

По словам дипломата, президент США Дональд Трамп отверг инициативу и настаивает на продолжении блокады. При этом, как отмечает Al Arabiya, официального ответа Вашингтона на предложение пока нет.

Стороны расходятся и в вопросе повестки переговоров. США настаивают на обсуждении иранской ядерной программы, тогда как Тегеран предлагает сначала договориться о судоходстве через Ормузский пролив и снятии блокады.