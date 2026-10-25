Азербайджан отмечает шестую годовщину освобождения Губадлы от армянской оккупации – город был освобожден 25 октября 2020 года после почти 30-летней оккупации.

В тот день президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев объявил об освобождении Губадлы, а также нескольких сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов.

Медалью «За освобождение Губадлы» наградили 5 876 военнослужащих азербайджанской армии, участвовавших в освобождении района и проявивших личный героизм и мужество.

Губадлинский район был образован в 1933 году, а спустя три десятилетия упразднен – его территорию включили в состав Зангиланского района. В 1964 году район вновь стал самостоятельной административной единицей.

31 августа 1993 года Губадлы был оккупирован вооруженными силами Армении. На тот момент в состав района входили город и 93 села.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года 25 октября установлено как День города Губадлы.