Во Франции сотни тысяч человек вышли на улицы, протестуя против роста цен и падения уровня жизни. По данным МВД, акции собрали 410 тыс. участников, тогда как профсоюз CGT оценивает их число в 800 тыс., сообщает BFMTV.

Эпицентром протестов стал Париж, где, по разным оценкам, собрались от 110 до 250 тыс. человек. Демонстрации переросли в столкновения с полицией в Париже, Нанте, Лилле и Лионе.

В Нанте протестующие попытались ограбить ювелирный бутик, пострадавший во время предыдущих беспорядков. Полиция пресекла попытку кражи и задержала шестерых человек.

Массовое недовольство нарастает на фоне ухудшения экономической ситуации. Уровень бедности во Франции достиг максимума с середины 1990-х годов. По данным INSEE, за чертой бедности живут 9,8 млн человек, или 15,4% населения. Среди выходцев из африканских стран этот показатель достигает 39,2%.