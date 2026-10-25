Президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны столкнулись с экономическими трудностями и миграционным кризисом, а политика ограничений в отношении Москвы лишила их доступа к российскому рынку.

«Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании, чуть не плакали наши друзья из этих стран», – сказал Путин в интервью «Вестям».

По словам российского лидера, Россия создает благоприятные условия для иностранных компаний, которые остались в стране. При этом Европа сама отрезала себя от российского рынка.

«Жизнь показала, что так не работает. Политика в отношении России — все запретить, все, что из России. Это глупо, просто глупо», – отметил Путин.

Говоря о положении европейских экономик, президент России обратил внимание на дефицит бюджетов ряда стран. По его словам, во Франции он составляет около 5,1% ВВП, а в Бельгии – 5,2%.

«Это очень много! Это ведет к целому ряду негативных последствий экономического характера», — пояснил глава государства.

Еще одной проблемой Европы Путин назвал миграционный кризис.

«Я сейчас сказал про мигрантов прежних лет и про их детей, которые уже подросли. Они же не ассимилируются! Этот объем, который накопился, выходцев из этих стран, он стал таким, что он не просто не поддается ассимиляции, государство не в состоянии их ассимилировать. Средств не хватает. Надо же заниматься их образованием, внедрением в их среду местных обычаев, традиций», – отметил Путин.

Он также заявил, что сами европейцы разрушают собственные традиции и обычаи.