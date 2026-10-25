«Дизельная сделка» США и России стала серьезным ударом для Украины и ее европейских союзников, пишет The New York Times.

Объявление о сделке застало врасплох украинских и европейских чиновников, которые в тот момент встречались с американскими посланниками в Майами. Киев назвал решение «слабым» и «недостойным партнеров», а глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что снятие санкций принесет Москве дополнительные доходы для продолжения войны.

Одновременно президент США Дональд Трамп усилил давление на Киев, потребовав прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и публично призвав Украину «получить нового президента». По оценке NYT, в обмен на уступки со стороны Вашингтона российский лидер Владимир Путин не предложил ничего, кроме продолжения войны. Через несколько минут после объявления о сделке Кремль подтвердил, что не намерен возобновлять переговоры.

Газета связывает решение Белого дома с внутриполитическими расчетами Трампа: президент стремится снизить цены на топливо перед промежуточными выборами и ради этого готов добиваться от Киева отказа от рычагов давления на Москву, не требуя от России встречных обязательств.

В материале также приводится оценка, согласно которой сделка «фактически ставит Вашингтон на одну сторону с Москвой против Украины».