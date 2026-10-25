Турция завершила тендер по восстановлению исторического Анийского моста через реку Арпачай на границе с Арменией, сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу.

«Мы завершили тендерный процесс по восстановлению исторического Анийского моста, расположенного на границе Турции и Армении», – приводит Habertürk слова министра.

Мост находится близ древнего города Ани в провинции Карс. Его построили в X веке на маршруте Великого шелкового пути. В свое время он был важным пунктом пересечения границы и одним из ключевых переходов для торговли между Востоком и Западом. До наших дней сохранились лишь остатки опор сооружения.

Тендер на реставрационные работы состоялся 16 сентября 2026 года, а 28 сентября стороны подписали контракт, уточнил Уралоглу. Работы пройдут в рамках сотрудничества Турции и Армении под координацией совместной комиссии двух стран.

Протокол, определяющий объем и методы восстановления моста, был подписан в Ереване 4 мая 2026 года. По словам министра, проект призван сохранить историческое наследие Шелкового пути и передать его будущим поколениям.