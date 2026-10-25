Помощник президента России Юрий Ушаков призвал не ждать больших результатов от предстоящей трехсторонней встречи экспертов России, США и Украины.

«За первую встречу тоже мало что решишь, она будет носить, наверное, такой пристрелочный характер», – предупредил Ушаков в беседе с «Вестями».

По словам помощника российского лидера, Москва готова вернуться к переговорам в формате «Россия – США – Украина» после Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

Ушаков также подчеркнул, что для продвижения диалога необходимо разговаривать не только с Киевом, но и с европейскими странами, которые полностью поддерживают Украину.