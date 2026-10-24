Протесты против политики правительства, роста цен и военных расходов прошли в нескольких городах Италии и сопровождались столкновениями с полицией в Турине, Болонье и Флоренции.

В Риме состоялось шествие против участия Италии в вооруженных конфликтах. Участники выступали против перевооружения, роста военных расходов, НАТО и действий Израиля. Небольшая группа молодых людей в масках проникла в Колизей, но вскоре ее оттуда вывели. В столице приняли усиленные меры безопасности: полицейские кордоны перекрыли основные площади и оттесняли демонстрантов.

Как сообщает Il Sole 24 Ore, 43 молодых человека задержали после того, как у них обнаружили опасные предметы. У центрального вокзала Термини полиция применила водометы против протестующих, пытавшихся прорвать оцепление.

В Турине демонстранты забрасывали полицейских бутылками, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. В Милане на улицы вышли около 10 тыс. человек, серьезных инцидентов пока не произошло. Во Флоренции полиция оттесняла протестующих, не позволяя им прорвать ограждения.

После протестов, переросших в погромы в прошлые выходные, полиция провела обыски и другие следственные действия. По данным СМИ, задержан один из администраторов и координаторов каналов в соцсетях так называемого Движения 17 октября, где публиковали призывы к насильственным действиям и протестам. Всего правоохранители установили личности 200 участников акций, которых СМИ называют экстремистски настроенными.

На фоне беспорядков правительство ужесточило наказания за насилие и хулиганство во время манифестаций. В городах мобилизовали дополнительные силы правопорядка, а в Милан направили еще 500 военнослужащих.