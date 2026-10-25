Финляндия этим летом должна была принять тайную встречу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с украинской делегацией, однако переговоры отменили в последний момент, сообщает финская газета Ilta-Sanomat.

«В Финляндии планировалась секретная встреча по Украине, на которую должны были прибыть специальные посланники Трампа», – говорится в публикации.

По данным издания, на встрече собирались обсудить мирные инициативы, которые затем планировалось представить президенту России Владимиру Путину. В конце июля президент Украины Владимир Зеленский обсуждал эту встречу с Уиткоффом и Кушнером по телефону.

Как уточняет газета, переговоры отменили в последний момент на фоне обострения конфликта между США и Ираном.