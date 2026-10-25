В Баку арестовали двух подозреваемых по делу о смертельной драке в ресторане «Ab-Hava», в результате которой погиб Джейхун Мирагаев, сообщает азербайджанская пресса.

Хатаинский районный суд избрал в отношении Эльмара Джафарова и Эмина Рагимова меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. По данным СМИ, обоих подозревают в умышленном убийстве.

Массовая драка произошла в ночь на 23 октября в ресторане в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку. В ходе конфликта несколько человек получили ножевые ранения, один из них скончался.

Всего по делу задержали девять человек. Среди них – Ахмед Ализаде, сын депутата Арзухана Ализаде. По данным СМИ, он организовал встречу участников инцидента, однако сведений о его причастности к убийству не приводится.

Расследование продолжается.