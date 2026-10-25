Родственники пропавших без вести азербайджанцев провели в Брюсселе очередную мирную акцию, требуя установить судьбу своих близких, пропавшими во время оккупации азербайджанских территорий Арменией. Об этом сообщает Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

Акция, организованная общественным объединением «Семьи пропавших без вести Карабаха», прошла 22 октября на исторической площади Альбертина – одном из популярных туристических мест бельгийской столицы. Двумя днями ранее родственники собрались на площади Люксембург перед Европейским парламентом, а 21 октября провели акцию на площади Шумана, где расположены основные учреждения Евросоюза.

На площади Альбертина представили инсталляцию с фотографиями пропавших без вести азербайджанцев, их одеждой и конвертами с посланиями от их имени. На конвертах были надписи: «Я не просто цифра. У меня есть имя, у меня есть семья» и «Я все еще чей-то ребенок. Как долго должна ждать моя семья?». В этих письмах пропавшие без вести, о судьбе которых ничего не известно более 30 лет, словно сами обращались к миру.

Посетители оставляли слова поддержки семьям, повязывали памятные ленты и приносили цветы.

Участники акции рассказали, что во время оккупации азербайджанских территорий Арменией пропали без вести 4010 азербайджанцев. Среди них – 71 ребенок, 288 женщин и 319 пожилых людей.

Председатель объединения «Семьи пропавших без вести Карабаха» Кенуль Бехбудова, сестра пропавшего без вести Аббаса Бехбудова, впоследствии признанного шехидом, назвала молчание Армении о судьбе пропавших неприемлемым. Она потребовала передать азербайджанской стороне сведения об их судьбе.

Другие родственники также рассказали жителям и гостям бельгийской столицы о многолетних поисках своих близких и о том, как их исчезновение повлияло на жизнь семей. Среди них – Фарида Джаббарова, супруга Азада Джаббарова; Рейхан Джаниева, супруга Сахавата Джаниева; Севиндж Гаджиева, дочь Ахмеда Мамедова; Махуру Шахин, мать Шахина Алиева; Назана Алиева, супруга Абульфата Алиева; и Парвана Мамедова, супруга Октая Мамедова.

Главный призыв родственников к международному сообществу остается прежним: «Мы хотим не просто помнить своих близких, мы хотим знать правду об их судьбе. Ни одна семья не должна ждать вечно!».

На встрече 21 октября в Европейской службе внешних связей (EEAS) родственники также заявили, что продолжат международные акции, пока не узнают, что стало с их близкими. Во встрече участвовали политический советник специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Окке Бувман и координатор по связям с Азербайджаном Марко Кардинали.

Отметим, что объединение «Семьи пропавших без вести Карабаха» стало победителем грантового конкурса Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана на 2026 год с проектом «Эхо отсутствия».