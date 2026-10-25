Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Октай Сарал подтвердил, что покинул свой пост по распоряжению главы государства. Об этом сообщил турецкий журналист Талат Атилла, лично связавшийся с ним.

«Да, меня назначил президент, и по его указанию я ушел. Ни на кого не держу обиды», — заявил Сарал.

На вопрос, связано ли его увольнение с высказываниями об Азербайджане, советник ответил: «Да, похоже на то».

Ранее Октай Сарал опубликовал пост с критикой единых правил школьной формы в Азербайджане. В азербайджанском обществе эту публикацию расценили как вмешательство во внутренние дела страны.