Во Франции более 1,3 тыс. человек задержали во время и после беспорядков 24 октября, мародеры на этот раз разграбили значительно меньше магазинов, чем неделей ранее, сообщает Le Figaro со ссылкой на МВД страны.

В Париже задержали 142 человека, 126 из них поместили под стражу, уточнили в столичной префектуре полиции. Число участников демонстраций было примерно таким же, как 17 октября, но благодаря более продуманным мерам безопасности последствия оказались менее серьезными.

В столице мародеры разграбили один магазин, а полиция оперативно пресекла попытку хулиганов проникнуть в автосалон.

По всей Франции 24 октября зафиксировали 24 случая мародерства. Для сравнения, неделей ранее были разграблены около 1,5 тыс. торговых точек.

Несмотря на это, многие магазины получили повреждения. При подавлении беспорядков пострадали 53 полицейских, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес. По его словам, как минимум два демонстранта получили тяжелые ранения.

