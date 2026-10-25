Силы аравийской коалиции перехватили баллистическую ракету и беспилотник, направлявшиеся в сторону Эр-Рияда. Об этом сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

«Силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную боевиками-хуситами в направлении Эр-Рияда», – говорится в заявлении представителя коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.

Позже силы коалиции сообщили о перехвате и уничтожении беспилотника над Эр-Риядом.

Тем временем AFP сообщило как минимум о трех взрывах в столице Саудовской Аравии.

На фоне происходящего Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии предупредило жителей Эр-Рияда о возможной угрозе через Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Позже ведомство объявило об отмене тревоги.