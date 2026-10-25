В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны кратковременные дожди и грозы, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-16 градусов, днем – 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление достигнет 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем – 60–65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы, которые к утру постепенно прекратятся. В отдельных районах возможен туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-15 градусов, днем – 17-20 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается от 0 до 5 градусов, днем – от 5 до 9 градусов тепла.