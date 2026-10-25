Сборная Азербайджана U-15 уступила Австралии со счетом 1:3 на чемпионате мира и фестивале, который проходит в Баку.

Матч состоялся в Говсанском спортивном комплексе.

Ранее команда под руководством Фамиля Халилова обыграла Тимор-Лесте со счетом 6:0 и Андорру – 1:0.

В понедельник азербайджанская сборная намерена встретится с Израилем в 11:30, а в 18:15 сыграет с Гаити.

В турнире участвуют команды ассоциаций – членов ФИФА из 189 стран. Всего в рамках чемпионата запланировано около 1 000 матчей.

Чемпионат мира U-15 проходит в Говсанском спортивном комплексе и завершится 30 октября. Финальный матч состоится в Бакинском кристальном зале.