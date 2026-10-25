Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил крупнейших телекоммуникационных операторов страны подготовиться к возможной временной блокировке Snapchat, TikTok и Instagram на фоне беспорядков, сообщает издание Blast со ссылкой на письмо главы правительства.

Лекорню объяснил свою просьбу беспорядками в ряде французских городов, где протестные движения объединились вокруг агрессивно настроенных участников. Премьер также заявил, что социальные сети «сыграли решающую роль» в распространении «незаконных призывов» и координации насилия во время демонстраций, в том числе при организации грабежей и обмене информацией о целях и перемещениях сил правопорядка.

«В случае повторения подобных событий я хотел бы иметь возможность временно приостанавливать доступ к этим сервисам при возобновлении городских беспорядков. Речь шла бы о временной блокировке доступа к приложениям Snapchat, TikTok и Instagram посредством фильтрации их доменных имен (DNS)», – написал Лекорню.

Письмо датировано 22 октября. Премьер обратился к компаниям Orange, Bouygues Telecom, Iliad и Altice France с просьбой подготовить технические меры, которые при необходимости можно было бы применить в выходные 24–25 октября.

«Необходимо обеспечить готовность к тому, чтобы в случае моего распоряжения без промедления временно приостановить работу соответствующих сервисов на несколько часов», – говорится в письме.

При этом Лекорню указал, что операторы должны иметь возможность немедленно отменить блокировку, если она начнет угрожать работе их сетей.

В завершение премьер попросил компании сохранить подготовку в тайне, подчеркнув, что пока речь идет лишь о предварительной проработке возможной меры.