Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неблагодарности к США и призвал американского лидера Дональда Трампа поручить спецслужбам «исправить досадное недоразумение» в его лице.

Медведев перечислил около десяти претензий к украинскому лидеру. По его версии, Зеленский якобы поддерживал политических соперников Трампа, настраивал против него европейских руководителей и неоднократно отвергал мирные инициативы США.

Кроме того, Медведев обвинил Зеленского в отказе прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, хищении американских средств и связях с мексиканскими наркокартелями. Он также заявил, что украинский президент якобы шантажирует Вашингтон угрозами поражения Украины и его последствиями для Запада.

«Для зеленой гниды глава Белого дома – пустое место. И это не мешает ему и всей его националистической шобле регулярно разводить амеров (американцев) на большие бабки», – подчеркнул Медведев.

По его мнению, Трампу следует поручить Минобороны США и ЦРУ «исправить досадное недоразумение» в лице Зеленского.