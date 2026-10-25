Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неблагодарности к США и призвал американского лидера Дональда Трампа поручить спецслужбам «исправить досадное недоразумение» в его лице.
Медведев перечислил около десяти претензий к украинскому лидеру. По его версии, Зеленский якобы поддерживал политических соперников Трампа, настраивал против него европейских руководителей и неоднократно отвергал мирные инициативы США.
Кроме того, Медведев обвинил Зеленского в отказе прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, хищении американских средств и связях с мексиканскими наркокартелями. Он также заявил, что украинский президент якобы шантажирует Вашингтон угрозами поражения Украины и его последствиями для Запада.
«Для зеленой гниды глава Белого дома – пустое место. И это не мешает ему и всей его националистической шобле регулярно разводить амеров (американцев) на большие бабки», – подчеркнул Медведев.
По его мнению, Трампу следует поручить Минобороны США и ЦРУ «исправить досадное недоразумение» в лице Зеленского.
«Ведь вреда для реальных интересов Трампа от него гораздо больше, чем от надуманных претензий к Венесуэле, Кубе и Ирану, вместе взятым. Метод, место и способ не имеют значения», – написал зампред Совбеза России.