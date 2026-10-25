В Баку болельщики из Новой Каледонии и Французской Полинезии собрались, чтобы поддержать юных футболистов своих команд, участвующих в чемпионате мира FIFA U-15 и фестивале.

Акция прошла перед Деревней атлетов, откуда спортсмены отправлялись на соревнования. Ее участники подчеркнули важность солидарности народов Тихоокеанского региона и возможности для молодых футболистов представлять свои народы на международной арене.

Чемпионат мира U-15 и фестиваль проходят с 22 по 30 октября в Говсанском спортивном комплексе. В турнире участвуют команды футбольных ассоциаций – членов FIFA из 189 стран. Всего запланировано около 1 000 матчей.