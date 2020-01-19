18-летняя гражданка России Севгия Субхани Исмаилова, насильно привезенная матерью из России в Баку, отправлена на родину.

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Мать увезла из России дочь-лесбиянку в Азербайджан, чтобы наставить ее «на путь истинный»

Как удалось выяснить Report, девушку поместили в Общественное объединение помощи женщинам «Темиз Дунья», где ей вернули отнятые матерью документы.

Сегодня С.Исмаилова, безопасность которой на высоком уровне обеспечили сотрудники Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), вместе с прибывшим из России законным представителем была отправлена в Москву.

Глава пресс-службы ГУПГБ, майор полиции Эльшад Гаджиев подтвердил данный факт.

Minval.az