Французские власти готовятся к более чем 220 акциям протеста, которые пройдут по всей стране 5 ноября в рамках общенациональной забастовки, и обещают жестко пресекать любые беспорядки, заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес. Об этом сообщает Le Figaro.

На брифинге он предупредил о возможных провокациях и пообещал «предельно жесткий ответ» на нарушения общественного порядка.

Глава МВД назвал три основных риска: появление на акциях радикальных группировок «Блэк-блок», проведение несанкционированных шествий, а также «мародерство и порчу имущества» – как коммерческих объектов, так и общественных зданий.

Для обеспечения безопасности в четверг по всей стране задействуют 70 тысяч полицейских и жандармов. Столько же сотрудников правоохранительных органов привлекали к охране порядка во время общенациональных протестов 31 октября.

По словам Нуньеса, власти подготовили меры безопасности по аналогии с предыдущей акцией, когда силы правопорядка были заранее размещены в ключевых точках. Как и в прошлые дни протестов, к обеспечению порядка подключат элитные подразделения МВД.