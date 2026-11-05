Президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что Сенат до сих пор не одобрил законопроект о переходе на постоянное летнее время.
В публикации в социальной сети Трамп пожаловался на раннее наступление темноты и необходимость дважды в год переводить часы:
«Жаль, что Сенат до сих пор не одобрил закон о защите летнего времени (Sunshine Protection Act), или, как его еще можно назвать, закон “Я больше не хочу переводить часы”. На улице становится темно слишком рано (солнце село в 17:06, а уже в 17:31 было темно. Разве это не абсурд?). Всего несколько дней назад в это же время было так солнечно и прекрасно.
Кроме того, все постоянно бегают и переводят часы туда-сюда. Я не хотел поднимать этот вопрос до выборов, чтобы некоторые сенаторы не проиграли свои гонки с разгромным счетом, но очень жаль, что они не могут решить этот вопрос.
Палата представителей неоднократно направляла законопроект в Сенат при широкой двухпартийной поддержке — в том числе 308 голосами против 117, — однако Сенат так и не рассмотрел его. У нас есть гораздо более важные приоритеты, но я продолжу бороться за это!», — написал Трамп.