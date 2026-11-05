Во дворце «Гюлистан» в Баку начал работу международный саммит «Инновации в государственном управлении ООН: развитие институтов, готовых к будущему», организованный совместно Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил участникам международного саммита обращение, передает Азертадж.

Его зачитал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

В рамках саммита планируется обсудить инновации в сфере государственного управления, трансформацию государственного сектора, реформы, проводимые в Азербайджане для внедрения инновационных и интегрированных подходов к оказанию государственных услуг, а также такие важные направления, как сотрудничество по линиям Юг–Юг, Север–Юг и трехстороннее взаимодействие.

В мероприятии принимают участие министры и высокопоставленные представители более 100 стран, руководители международных и региональных организаций, партнеры по развитию, а также представители частного сектора и академических кругов.