В посольстве России в Азербайджане прокомментировали информацию о том, что красноярку Севгию Исмаилову насильно вывезли в Баку родственники и удерживают дома.

Вчера «МК в Красноярске» направил запрос в посольство России в Азербайджане. В ведомстве ответили, что по этому поводу началась проверка:

— По заявленным фактам нарушения прав и свобод обратившейся в Посольство России в Азербайджане гражданки Российской Федерации С.-С.Х.Исмаиловой в период ее пребывания на территории Азербайджана проводятся необходимые проверки. Посольство обратилось в государственные органы Азербайджанской Республики для выяснения всех обстоятельств и держит вопрос на контроле.

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