18-летнюю студентку КрасГМУ Севгию-Сухбани Исмаилову насильно увезли в Азербайджан – там ее удерживает мать и родственники. Об этом рассказала в соцсетях девушка Севгии Полина Вавилина, связавщись с изданием «Московский Комсомолец».

По словам Полины, Севгия часто ссорилась с матерью – женщина часто была в неуправновешенном состоянии и легко приходила в гнев. После конфликтов Севгия убегала из дома, и тогда ее мать успокаивалась и просила вернуться.

В начале января женщина сломала руку и предложила Севгии поехать с ней в Баку – девушка согласилась с условием, что 14 января она вернется в Красноярск. Но уже в Азербайджане мать отобрала у дочери телефон, документы. Севгия снова сбежала из дома и переночевала у подруги.

Родственники девушки позвонили ей и попросили вернуться – сказали, что любят ее и пообещали вернуть документы. Но, конечно, ничего не вернули, ситуация ухудшилась.

-Она иногда втихаря брала телефон брата на минуту и быстро писала мне, что происходит. Также мы пытались узнать адрес, чтобы позвонить в полицию и как-то начать действовать. В Азербайджане к женщинам и ЛГБТ относятся плохо. А у ее родственников много связей и есть деньги, так что они просто подкупают кого хотят. Ни полиция, ни посольство помочь не могут, — говорит Полина, опубликовавшая в соцсети скриншоты переписки с Севгией: в одном из сообщений девушка пишет, что родственники били ее, резали ей запястья и угрожали убийством.

В распоряжении «МК в Красноярске» оказалась аудиозапись реплики, которую произносит кто-то из родственников Севгии. Судя по всему, это мать девушки:

– Иди домой, ты не надейся, что уедешь туда. Ты от меня никуда не спрячешься, понимаешь? Если я в Красноярск уеду, там очень много крови будет, – говорит женщина.

Полина Вавилина рассказала журналистам издания, что в данный момент от Севгии нет никакой обратной связи. При этом на странице девушки во «ВКонтакте» говорится, что она заходила несколько часов назад.

– Мы не знаем, кто именно заходит к ней на страницу – на сообщения она не отвечает. Возможно, это родственники, но в таком случае они бы написали мне. В Баку Севгия пошла в российское посольство, чтобы подать заявку на восстановление документов, она очень хотела вернуться в Красноярск. Заявка обрабатывается около трех дней, и получить документы она не успела, так как ее забрали родственники.

В городской полиции журналистам рассказали, что к ним поступило заявление о утрате связи и отметили, что «данных криминального характера не поступало». Сейчас полиция проверяет поступившую информацию. Связаться с посольством России в Азербайджане журналистам не удалось.

Minval.az