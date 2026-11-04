Иранское государственное телевидение показало Киев, Львов, Одессу и польский Жешув среди возможных целей ракетных ударов в случае новой атаки США.

В эфире телеканала IRINN продемонстрировали карту с предполагаемыми направлениями пусков иранских баллистических ракет средней и большой дальности. На ней были обозначены украинские Киев, Львов и Одесса, а также Жешув – важный транспортно-логистический узел в Польше, через который проходит значительная часть западной военной помощи Украине.

Сюжет сопровождался лозунгом: «Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников».