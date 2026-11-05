Вице-президент США Джей Ди Вэнс в преддверии президентских выборов 2028 года стремится заручиться поддержкой сторонников американского лидера Дональда Трампа, недовольных его внешней политикой.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.

Ранее в среду Вэнс в X назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. По оценке Fox News, вице-президент тем самым продемонстрировал, что его взгляды на внешнюю политику и отношения США с Израилем расходятся с позицией Трампа.

Источник Fox News отметил, что заявление Вэнса нельзя считать его разрывом с Трампом. Вице-президент хочет послать сигнал республиканцам, которые поддерживают Трампа, но не согласны с его внешней политикой. И это послание звучит следующим образом: «Вэнс — наш человек», отметил телеканал.