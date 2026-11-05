В соцсетях сообщили о поражении беспилотниками рязанского НПЗ, который поставляет авиационное топливо и дизель для российской армии.

Около двух часов ночи в Рязани и регионе была объявлена угроза беспилотных летательных аппаратов. Сразу после этого местные жители начали сообщать о многочисленных взрывах, работе ПВО и шуме от БПЛА.

Паблики публикуют видео пожара на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России, входящее в состав ПАО «НК «Роснефть»».

Согласно открытым данным, НПЗ находится в Южном промышленном узле города Рязань. Мощность — около 17–18 млн тонн нефти в год.

НПЗ производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный бензин, мазут и битум. Предприятие обеспечивает топливом Москву и центральные регионы страны, а также производит топливо для нужд Минобороны РФ.

Как сообщают паблики, также в Рязани, по всей видимости, горит логистический центр Wildberries.