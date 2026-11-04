Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал теплые пожелания Азербайджану и его народу, когда самолет с ним на борту пересек воздушное пространство страны по пути из Кореи. Об этом сообщает АзерТАдж.

После входа в воздушное пространство Азербайджана пилот связался с диспетчером и передал послание турецкого лидера президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу.