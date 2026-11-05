Демократы могут ограничить военные операции Трампа, пересмотреть помощь Израилю, сократить оборонные расходы и усилить контроль за политикой США в Латинской Америке, перечисляет Reuters.

Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США может привести к пересмотру внешней политики президента Дональда Трампа. Получив контроль над обеими палатами, они смогут ограничить его решения по пяти международным вопросам, пишет Reuters.

С января Демократическая партия сможет определять повестку законодательной работы и использовать бюджетные полномочия для давления на администрацию, отмечает агентство.

Reuters выделил пять возможных изменений внешней политики Вашингтона:

Первое — прекращение войны с Ираном. Демократы могут добиваться прекращения боевых действий, если Трамп не получит разрешение конгресса на продолжение операции. Для давления на администрацию они могут сокращать оборонные расходы, задерживать утверждение кандидатур на государственные должности и требовать публичных отчетов о планах в отношении Ирана, отмечает агентство. Ранее обе палаты одобрили резолюцию о прекращении боевых действий без разрешения конгресса, но администрация ее проигнорировала.

Второе — возобновление помощи Украине. По оценке Reuters, инициативу способны поддержать и многие республиканцы, что позволит набрать две трети голосов, необходимые для преодоления президентского вето. Кроме того, конгрессмен Грегори Микс представил двухпартийный законопроект против плана Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок. Москва осуждает военную помощь Киеву.

Третье — ограничение помощи Израилю. Демократы могут сократить или прекратить военную поддержку страны на фоне снижения ее популярности внутри партии из-за войны в секторе Газа. Базовый объем помощи США Израилю составляет $3,8 млрд в год, говорится в материале.

Четвертое — сокращение военных расходов и восстановление иностранной помощи. Демократическая партия может выступить против предложения Трампа увеличить оборонный бюджет на 67%, до $1,5 трлн. Ранее они заблокировали эту инициативу в Сенате. Также законодатели намерены добиваться восстановления миллиардов долларов иностранной помощи, выделение которой администрация приостановила или отменила, несмотря на одобрение конгресса.

Пятое — усиление контроля над политикой Латинской Америки. Демократы могут инициировать расследования и слушания о действиях администрации в регионе, включая операцию по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары американских военных по лодкам у ее побережья. Кроме того, они выступают против санкций в отношении Кубы и вмешательства США в выборы в Гондурасе, Аргентине, Колумбии и Бразилии.

Белый дом минувшей ночью заявил, что демократы после получения контроля над конгрессом могут попытаться отменить ключевые решения Трампа.

В администрации президента США также допустили, что демократы попытаются расширить состав Верховного суда и инициировать импичмент президенту. При этом в Белом доме заявили, что все такие попытки потерпят неудачу. «Президент Трамп никогда не прекратит борьбу», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

По предварительным итогам промежуточных выборов в США 3 ноября демократы получили контроль над обеими палатами конгресса. Ранее на этой неделе Трамп выразил готовность сотрудничать с ними. До этого он говорил, что в случае победы демократов станет «мистером Вето».