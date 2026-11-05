Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером подготовку к трехсторонним переговорам с Соединенными Штатами и РФ в Абу-Даби, намеченным на 10–11 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера.

Стороны также затронули консультации технических команд Украины, США и европейских стран, которые проходят в Брюсселе.

«Темп в переговорах нужен максимально интенсивный, чтобы как можно быстрее закончить эту войну. Украина готова к необходимым шагам, наши предложения четкие, и мы дали свои предложения американской стороне», – отметил он.

Отдельно собеседники обсудили противовоздушную оборону. По словам Зеленского, Украине необходимы ракеты-перехватчики для комплексов Patriot, чтобы отражать российские обстрелы.

Кроме того, президент указал на важность продолжения работы по двусторонним направлениям сотрудничества с США, в том числе в рамках инициативы Drone Deal.