Глава европейской дипломатии Кая Каллас рассчитывает, что новый состав Конгресса США продолжит поддерживать Украину.

«Американский народ сделал свой выбор. Я надеюсь, что… новый Конгресс обеспечит продолжение поддержки Украины», – заявила Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя итоги выборов в США.

Говоря о переговорах по Украине, которые проходят 4 ноября в Брюсселе, глава европейской дипломатии подчеркнула, что рассчитывает на учет документа с требованиями к России, согласованного министрами иностранных дел стран ЕС.

По словам Каллас, до сих пор переговорный процесс был сосредоточен главным образом на уступках, которых ждут от Киева. Чтобы изменить этот подход, Евросоюз подготовил собственный перечень требований к Москве.