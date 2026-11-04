Президент США Дональд Трамп заявил, что не опасается возможной попытки демократов объявить ему импичмент, и предупредил, что такой шаг может обернуться для них серьезными политическими последствиями.

«Импичмент без всякой причины. За что? За то, что страна успешно развивается?» – возмутился американский лидер, отвечая на вопрос журналистов.

Трамп также связал поражение республиканцев на промежуточных выборах с войной против Ирана и ростом цен на топливо. По его оценке, именно эти факторы стали главными причинами неудачи партии.

«Я знал, что война повлияет на это», – заявил президент США.

При этом он подчеркнул, что независимо от влияния конфликта Иран не должен получить ядерное оружие.

Трамп также отметил, что понимает позицию вице-президента Джей Ди Вэнса по этому вопросу и положительно оценил его публикацию.