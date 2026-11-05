Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил правительству в течение месяца рассмотреть возможность полного запрета производства и импорта энергетических напитков.

В следующие шесть месяцев кабмин должен принять соответствующие меры в рамках законодательства.

По словам Жапарова, инициатива связана с обеспокоенностью влиянием энергетиков на здоровье населения.

Президент привел статистику потребления напитков. В 2025 году жители Кыргызстана выпили 54 млн 199 тыс. литров энергетиков — около 129 млн банок. За первое полугодие 2026 года показатель достиг 36 млн 83 тыс. литров, или примерно 85,9 млн банок.

При этом в прошлом году в стране произвели 25 млн 263 тыс. литров энергетических напитков. Еще 28 млн 430 тыс. литров импортировали из государств Евразийского экономического союза и 1 млн 239 тыс. литров — из других стран.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что профилактика заболеваний важнее борьбы с их последствиями, и призвал учитывать предупреждения медицинских специалистов о рисках чрезмерного употребления энергетиков.