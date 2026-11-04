Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева вместе с членами семьи посетила концерт всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта, который представил в Баку симфоническое шоу Millennium Symphony.

Концерт состоялся 4 ноября в Центре Гейдара Алиева. Гарретт исполнил произведения Людвига ван Бетховена и Ханса Циммера, а также хиты Майкла Джексона, Nirvana, Rammstein и других известных исполнителей, представив их в собственной виртуозной манере.

Музыкант впервые вышел на сцену в десять лет, а уже в 13 заключил контракт с престижным лейблом Deutsche Grammophon, став самым молодым артистом в его истории. После окончания учебы он сотрудничал с такими известными дирижерами, как Зубин Мета, Кристоф Эшенбах, Риккардо Шайи и Андрес Ороско-Эстрада.

Особое место в дискографии Гарретта занимает классический альбом ICONIC. Он поднялся на четвертое место немецкого поп-чарта – редкое достижение для пластинки классической музыки. В 2023 году альбом получил премию Opus Klassik в номинациях Golden Record и «Бестселлер года».

В рамках мирового турне с программой ICONIC скрипач дал 113 концертов на пяти континентах.